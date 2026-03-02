|
02.03.2026 06:31:29
Asia Green Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Asia Green Energy hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,05 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asia Green Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 THB in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3,96 Milliarden THB, gegenüber 5,34 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,81 Prozent präsentiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,250 THB eingefahren. Im Vorjahr waren -0,190 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Asia Green Energy im vergangenen Geschäftsjahr 15,30 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asia Green Energy 14,70 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
