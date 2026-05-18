ASIA GROWTH CAPITAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASIA GROWTH CAPITAL hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASIA GROWTH CAPITAL ein Ergebnis je Aktie von -1,530 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ASIA GROWTH CAPITAL 3,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,590 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -6,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,47 Milliarden JPY – ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ASIA GROWTH CAPITAL 10,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at