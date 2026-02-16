ASIA GROWTH CAPITAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ASIA GROWTH CAPITAL lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ASIA GROWTH CAPITAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,640 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at