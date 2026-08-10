ASIA GROWTH CAPITAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASIA GROWTH CAPITAL hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASIA GROWTH CAPITAL -1,530 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at