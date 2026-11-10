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10.11.2026 06:31:29
ASIA GROWTH CAPITAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ASIA GROWTH CAPITAL präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
ASIA GROWTH CAPITAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,750 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat ASIA GROWTH CAPITAL im vergangenen Quartal 3,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASIA GROWTH CAPITAL 2,52 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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