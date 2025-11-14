ASIA GROWTH CAPITAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASIA GROWTH CAPITAL äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,75 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,780 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,52 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at