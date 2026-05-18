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18.05.2026 06:31:29
ASIA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ASIA hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5681,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASIA ein EPS von 5338,00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 459,41 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 433,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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