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17.08.2026 06:31:29
ASIA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ASIA hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9881,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11745,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508,75 Milliarden KRW im Vergleich zu 502,25 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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