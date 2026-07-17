Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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17.07.2026 09:50:21
Asia-Pacific airlines’ 2025 revenues climb 4.3% to US$223.7 billion on travel surge
Combined net profits hit US$12.1 billion, but rising fuel prices cloud the outlook for carriersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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