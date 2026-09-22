Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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22.09.2026 14:30:00
Asia-Pacific family offices lead global peers in returns, most bullish on AI investments: Citi
Region has highest share of family offices with gains above 15% – more than double the global figureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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