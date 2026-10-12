Aon Aktie
WKN DE: 865852 / ISIN: US0373891037
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12.10.2026 11:22:08
Asia-Pacific medical trend rate expected to edge downwards in 2027 - but not in Singapore: Aon
In major talent hubs such as the Republic, employers will have no respite from rising benefit costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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