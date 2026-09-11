Asia Pacific Wire & Cable Swings To Profit In Q2

(RTTNews) - Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC), a regional cable and wire manufacturer, Friday reported a swing to profit in the second quarter of 2026 compared with a loss a year earlier, helped by stronger sales and improved operating performance.

Net income was $5.25 million, versus a loss of $0.94 million in the prior-year period.

EBITDA increased to $12.20 million from $3.78 million a year earlier.

Revenue rose 17.58 percent to $267.49 million from $227.49 million last year.

On the Nasdaq, shares of Asia Pacific Wire & Cable Corp. closed Thursday's trading 1.49 percent higher at $1.3900.

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