Asia Pacific Wire & Cable Corporation Aktie
WKN: 922431 / ISIN: BMG0535E1066
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11.09.2026 11:40:34
Asia Pacific Wire & Cable Swings To Profit In Q2
(RTTNews) - Asia Pacific Wire & Cable Corp. Ltd. (APWC), a regional cable and wire manufacturer, Friday reported a swing to profit in the second quarter of 2026 compared with a loss a year earlier, helped by stronger sales and improved operating performance.
Net income was $5.25 million, versus a loss of $0.94 million in the prior-year period.
EBITDA increased to $12.20 million from $3.78 million a year earlier.
Revenue rose 17.58 percent to $267.49 million from $227.49 million last year.
On the Nasdaq, shares of Asia Pacific Wire & Cable Corp. closed Thursday's trading 1.49 percent higher at $1.3900.
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