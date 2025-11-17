Asia Paper Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asia Paper Manufacturing lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 111,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 154,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,99 Prozent auf 214,44 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Asia Paper Manufacturing 225,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at