Asia Paper Manufacturing hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 268,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 111,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 229,17 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 214,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at