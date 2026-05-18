Asia Paper Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asia Paper Manufacturing präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 211,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asia Paper Manufacturing 303,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,88 Prozent auf 217,13 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at