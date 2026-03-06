Asia Paper Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asia Paper Manufacturing hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 92,00 KRW gegenüber -133,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,96 Prozent zurück. Hier wurden 213,02 Milliarden KRW gegenüber 219,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 760,00 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asia Paper Manufacturing 587,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,07 Prozent auf 854,76 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 891,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at