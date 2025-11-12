ASIA PILE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASIA PILE hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 56,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASIA PILE noch ein Gewinn pro Aktie von 22,66 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ASIA PILE im vergangenen Quartal 26,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASIA PILE 24,24 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at