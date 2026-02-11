ASIA PILE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASIA PILE hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ASIA PILE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,46 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at