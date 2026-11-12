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12.11.2026 06:31:28
ASIA PILE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ASIA PILE äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 45,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASIA PILE 56,05 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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