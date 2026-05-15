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15.05.2026 06:31:29
ASIA PILE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ASIA PILE lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,650 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASIA PILE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 28,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
ASIA PILE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 199,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 61,61 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat ASIA PILE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 100,80 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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