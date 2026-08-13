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13.08.2026 06:31:29
ASIA PILE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ASIA PILE präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 67,31 JPY gegenüber 52,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 29,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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