Asia Plus Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asia Plus Group veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresquartal hatte Asia Plus Group ebenfalls ein EPS von 0,060 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 751,2 Millionen THB, während im Vorjahreszeitraum 671,6 Millionen THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at