ASIA präsentierte Quartalsergebnisse

ASIA hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6024,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8254,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,80 Prozent auf 459,92 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 473,18 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at