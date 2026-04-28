Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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29.04.2026 01:00:00
Asia private equity piques investor interest as distributions top global averages, despite fundraising headwinds
The regional market is showing early signs of recovery and maturing, with a growing tilt towards buyout fundsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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