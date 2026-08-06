SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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06.08.2026 04:08:13
Asia shares fall on tech pullback after AI-fuelled rally; SK Hynix plunges 10%
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|SK hynix Inc (spons. GDRs)
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