13.05.2026 21:16:38

Asia-Supermarkt ruft Enoki-Pilze wegen Listerien zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die asiatische Supermarktkette Go Asia ruft Enoki Pilze zurück. In dem Produkt seien Listerien nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Konkret geht es um die 100 Gramm Packung "Cendawan Enoki, Enoki Mushroom" der Marke Greenbox Limited mit dem Barcode 6936489101348 und der Losnummer G22014. Der Rückruf gilt deutschlandweit. Die Supermarktkette teilte mit, das Produkt könne in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde erstattet.

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen seien Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten würden, hieß es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen.

Menschen, die Pilze gegessen hätten und solche Symptome entwickelten, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen. Schwangere sollten sich nach Verzehr auch ohne Symptome von einem Arzt beraten lassen./sto/DP/he

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