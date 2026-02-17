Asia United Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asia United Bank hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,31 PHP gegenüber 1,91 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,89 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 34,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,52 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,72 PHP ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,79 PHP erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,29 Prozent auf 18,40 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,66 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at