Asia United Bank präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,19 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,22 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,14 Prozent auf 7,12 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,59 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at