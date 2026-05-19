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19.05.2026 06:31:29
Asia United Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Asia United Bank hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,18 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 PHP je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,47 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 6,90 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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