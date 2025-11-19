Asia United Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asia United Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 PHP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,59 Milliarden PHP – ein Plus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asia United Bank 6,72 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at