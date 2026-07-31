Asia United Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asia United Bank hat am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,07 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Asia United Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,03 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,23 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at