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18.11.2026 06:31:28
ASIA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ASIA hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4647,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 6024,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 465,23 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASIA einen Umsatz von 459,92 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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