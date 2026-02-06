ASIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ASIA hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7155,27 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3314,00 KRW je Aktie generiert.

ASIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 490,37 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 516,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 25587,97 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 37523,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ASIA im vergangenen Geschäftsjahr 1 885,66 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASIA 2 007,42 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at