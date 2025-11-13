Asia Vital Components hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asia Vital Components präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,67 TWD, nach 6,02 TWD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 38,94 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,06 Milliarden TWD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 13,39 TWD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 37,47 Milliarden TWD gerechnet.

Redaktion finanzen.at