Asia Vital Components präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asia Vital Components hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,17 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,28 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 49,04 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,33 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 19,64 TWD sowie einem Umsatz von 49,36 Milliarden TWD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at