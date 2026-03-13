|
Asia Vital Components stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asia Vital Components hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 16,92 TWD gegenüber 6,03 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 47,78 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,90 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 49,17 TWD. Im letzten Jahr hatte Asia Vital Components einen Gewinn von 21,21 TWD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 139,64 Milliarden TWD – ein Plus von 94,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asia Vital Components 71,76 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 49,07 TWD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 139,60 Milliarden TWD geschätzt.
