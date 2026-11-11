Asia Vital Components veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asia Vital Components hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 29,32 TWD. Im letzten Jahr hatte Asia Vital Components einen Gewinn von 13,67 TWD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 59,09 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,94 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 28,35 TWD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 57,68 Milliarden TWD erwartet.

Redaktion finanzen.at