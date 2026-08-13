Asia Vital Components zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asia Vital Components hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,37 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,30 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 49,12 Milliarden TWD gegenüber 29,59 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 22,51 TWD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 49,73 Milliarden TWD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at