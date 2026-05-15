AsiaFIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AsiaFIN hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 106,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AsiaFIN 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at