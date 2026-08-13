AsiaFIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AsiaFIN äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat AsiaFIN im vergangenen Quartal 1,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AsiaFIN 1,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at