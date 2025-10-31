|
31.10.2025 06:31:28
Asiainfo Security Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asiainfo Security Technologies A hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiainfo Security Technologies A -0,060 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,76 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,9 Millionen CNY umgesetzt.
