Asiainfo Security Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asiainfo Security Technologies A hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiainfo Security Technologies A -0,060 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,76 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at