|
02.03.2026 06:31:29
Asiainfo Security Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Asiainfo Security Technologies A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiainfo Security Technologies A 0,560 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 2,87 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,49 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,140 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahr verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Asiainfo Security Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 116,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,58 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.