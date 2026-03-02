Asiainfo Security Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asiainfo Security Technologies A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiainfo Security Technologies A 0,560 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,87 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,49 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,140 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Asiainfo Security Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 116,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,58 Milliarden CNY im Vorjahr.

