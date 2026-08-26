Asiainfo Security Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asiainfo Security Technologies A präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at