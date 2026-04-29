Asiainfo Security Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asiainfo Security Technologies A lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,48 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,570 CNY je Aktie erzielt worden.

Asiainfo Security Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at