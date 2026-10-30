Asiainfo Security Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asiainfo Security Technologies A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,04 Prozent zurück. Hier wurden 1,52 Milliarden CNY gegenüber 1,77 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at