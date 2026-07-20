Asiakastieto Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asiakastieto Group hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 39,9 Millionen EUR gegenüber 38,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at