Asiakastieto Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asiakastieto Group lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 37,3 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at