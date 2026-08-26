Asiamet Education Group Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asiamet Education Group Bhd hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Asiamet Education Group Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 40,1 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,180 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 MYR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,68 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 174,16 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at