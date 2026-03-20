Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.03.2026 11:46:00
Asian economies running out of fuel, and time, as the fallout from Epic Fury widens
It’s not just oil prices that are damaging Asian economic prospects: disrupted travel, food supplies and remittances all worsen current accounts, push up inflation and weaken currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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