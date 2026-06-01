Asian Granito India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asian Granito India ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asian Granito India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,08 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,29 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,700 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,03 INR je Aktie erzielt worden.

Asian Granito India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at