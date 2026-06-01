|
01.06.2026 06:31:29
Asian Granito India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Asian Granito India ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asian Granito India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,08 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,29 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden INR in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,700 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,03 INR je Aktie erzielt worden.
Asian Granito India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.